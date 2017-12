Beyoncé divulga shows em quatro cidades brasileiras

Cantora confirma que fará apresentações em Fortaleza, BH, SP e Brasília, além do Rock in Rio



O site da cantora Beyoncé divulgou nesta segunda-feira outros quatro shows de sua passagem pelo Brasil, em setembro. Além da apresentação marcada para o Rock in Rio, dia 13, a rainha do R&B passa ainda por Fortaleza (8/9), Belo Horizonte (11/9), São Paulo (15/9) e Brasília (17/9). A turnê chama-se The Mrs. Carter Show, batizada com o sobrenome do marido, Jay-Z. Além dos hits que Beyoncé já apresentou aqui, em 2010, traz em sua programação as canções do belo disco 4, uma carta de amor da cantora para o rapper que têm Countdown e End of Time. O show em São Paulo será realizado no Estádio do Morumbi. Os de Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília, no Castelão, Mineirão e Estádio Nacional, respectivamente. A venda dos ingressos terá início no dia 28 de junho. Ainda não há informações sobre os valores.