Beyoncé divulga clipe de ‘Sorry’, segundo single de ‘Lemonade’

Beyoncé divulgou nesta quinta-feira, 23, o clipe da música Sorry, do aclamado disco Lemonade. Dirigido por Dikayl Rimmasch, o trabalho apresenta a cantora e suas dançarinas com pinturas corporais inspiradas em comunidades africanas. O trabalho traz ainda a participação especial da tenista Serena Williams.

