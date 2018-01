Beyoncé começa show e lança um sexy “I love you Rio”

Roberto Nascimento

Batidas marciais, piscadelas a Michael Jackson e um sexy “I love you Rio”, acenderam o show de Beyoncé no ápice de primeira noite de Rock in Rio. Entre as grandes turnês que passam por aqui, é a melhor, com o vozeirão da diva em destaque, sempre nos lembrando que Beyoncé tem tanto talento quanto tem corpo. “É um sonho estar aqui”, disse, em sotaque afroamericano, após uma bela versão de End of Time, com uma coreografia de movimentos bruscos e sensuais, como o início de Smooth Criminal, de Michael Jackson.