Beto Lee diz que Twitter virou ‘celeiro de maldades’

O “bapho” no Twitter e no Facebook foi a participação que Beto Lee, filho de Rita Lee, fez no show dos Mutantes de Sergio Dias Baptista – que sua mãe, Rita Lee, desancou nas redes sociais. Beto Lee tocou violão em Ando Meio Desligado e ainda deu um selinho em Baptista.





Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Rita Lee, ex-Mutantes e ex-mãe de Beto Lee”, tuitou alguém. Muita gente também está descendo o sarrafo na performance de Beto Lee como apresentador do Multishow – seus elogios a Lenny Kravitz causaram rebuliço.

No fundão do palco Mundo, enquanto se desenrolava o show do Evanescence, Beto Lee comentou a reação com a reportagem do Estado. “O Twitter virou um celeiro de maldades. Todo mundo é crítico no Twitter, todo mundo tem opinião sobre tudo”.