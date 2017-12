‘Batman vs Superman – A Origem da Justiça’ ultrapassa a bilheteria de ‘Homem de Ferro’ nos EUA

Batman vs Superman – A Origem da Justiça ultrapassou a bilheteria de Homem de Ferro 1 nos Estados Unidos. O longa da DC alcançou o valor de US$ 319 milhões, já a produção da Marvel arrecadou US$ 318 milhões no país. O filme com o Homem Morcego e o Homem de Aço está com a renda de US$ 851 milhões no total e também já bateu recordes no Brasil, onde ultrapassou Os Dez Mandamentos.

Segundo dados da Rentrak, desde a estreia até o dia 18 o filme dos super-heróis da DC Comics já fez R$ 116,04 milhões, contra R$ 115,88 milhões de Os Dez Mandamentos, que até então ocupava a primeira posição no ranking.



