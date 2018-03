Baterista Steven Adler toca com o Guns N’ Roses depois de 26 anos; veja

E 26 anos depois, a formação clássica do Guns n’ Roses finalmente se reuniu de fato: em show nos EUA na noite desta quarta-feira, 6, o baterista Steven Adler tocou duas canções com a banda — na verdade, ainda falta o guitarrista Izzy Stradlin…

Adler foi meio que expulso da banda em 1990, mas os fãs mantêm o afeto pelo baterista da era Appetite for Destruction. Esse papel tem sido executado por Frank Ferrer pelos últimos dez anos (inclusive na turnê atual), mas os fãs de Cincinnati pareceram gostar do “retorno” de Adler, muito aplaudido.

Ele tocou Out ta Get Me e My Michelle, do Appetite. Veja:

