O vídeo publicado no canal oficial do Oscar no YouTube mostra Anne Hathaway treinando para a apresentação da cerimônia do Oscar. A atriz aparece lendo, em alta velocidade, um texto do roteiro da apresentação da cerimônia que acontece no próximo domingo, 27. Na camiseta vestida por Hathaway aparece escrito “Oscar host in-training” (Anfitriã do Oscar em treinamento). Ela dividirá a apresentação com o ator James Franco.

