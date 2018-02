‘Barulho’ dos Stones é multado no primeiro show em Londres

Os Rolling Stones terão de pagar uma multa de US$ 320 mil por desrespeitarem a lei do silêncio de Londres. O primeiro show da turnê comemorativa dos 50 anos da banda, na lendária O2 Arena, durou duas horas e meia, terminando com o hit Jumpin’ Jack Flash.

A intenção do grupo era encerrar com Satisfaction, cortada do setlist por causa do horário marcado pela lei do silêncio. Mais isso não foi suficiente, já que os músicos só deixaram o palco por volta das 23 horas, 30 minutos após o que é determinado para espetáculos realizados aos domingos. No total, a turnê deve arrecadar cerca de US$ 25 milhões. / Com informações da Hollywood Reporter

