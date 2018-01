Barão Vermelho regrava a música ‘Brasil’, de Cazuza, com Rodrigo Suricato no lugar de Frejat

O Barão Vermelho lançou, nesta quinta-feira, 31, a primeira música com a nova formação, na qual Rodrigo Suricato ocupa os vocais desde o início de 2017.

A canção escolhida foi ‘Brasil’, faixa do cancioneiro solo de Cazuza, o primeiro vocalista do Barão Vermelho, banda com a qual se apresentou de 1981 a 1985.

A música, também assinada por George Israel e Nilo Romero, foi lançada no disco Ideologia, de 1988. Bastante politizada, a canção era um manifesto, um grito de ajudo por uma arrancada brasileira em questões sociais, políticas, econômicas e culturais.

“Decidimos gravar essa música em função do momento que o país atravessa”, explicou o tecladista Maurício Barros, em um comunicado enviado à imprensa. “A cada dia somos surpreendidos com escândalos de um governo e de um Congresso que não representam os interesses do povo brasileiro. A letra do Cazuza continua atual. Continuamos querendo saber o nome do sócio do Brasil. Por tudo isso, achamos que estava na hora dessa música voltar a ser cantada.”

A versão repaginada de Brasil, com a voz se Suricato, foi gravada no estúdio Toca do Bandido, no Rio de Janeiro.

O Barão Vermelho segue com a turnê #barãoprasempre, que está rodando o País. Suricato ocupa o posto de Frejat, que não voltou ao grupo para essa nova tour de reunião.

Ouça ‘Brasil’: