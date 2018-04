Barack Obama recebe homenagem emocionante do programa ‘SNL’; assista

Sempre político, mesmo que abusando do humor, o programa ‘Saturday Night Live’, ou ‘SNL’, fez sua parte ao homenagear Barack Obama, o agora ex-presidente dos Estados Unidos, com a execução da música To Sir, With Love, que ficou eternizada no filme Ao Mestre, com Carinho, de 1967.

No programa humorístico, a versão foi interpretada por Cecily Strong e Sasheer Zamata. Assista:

Barack Obama se tornou ex-presidente dos Estados Unidos, oito anos e dois mandatos depois, ele deixou a Casa Branca para ser substituído por Donald Trump. Após a cerimônia de posse de Trump, Obama e família se dirigiram para Los Angeles a fim das merecidas férias.

Não é a primeira vez em que o ‘SNL’ se posiciona politicamente. Logo após o resultado da eleição de Trump, derrotando a candidata do partido democrata Hillary Clinton, o programa exibiu um quadro na qual Kate McKinnon dava vida a uma versão de Hillary a cantar ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen (músico morto em 2016). Assista: