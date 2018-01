Barack Obama lê ‘tuíte malvado’ de Donald Trump e rebate com estilo em programa de TV; assista

Presidente dos Estados Unidos participou do Jimmy Kimmel Live!, nesta segunda-feira, 24

Na segunda visita ao Jimmy Kimmel Live!, programa apresentado pelo humorista que lhe empresta o nome, o presidente dos Estados Unidos Barack Obama mostrou novamente jogo de cintura para lidar com o Donald Trump, candidato do partido republicano que disputa a vaga no salão oval da Casa Branca com Hillary Clinton, candidata do partido democrático – o mesmo de Obama.

Além de conceder uma nova entrevista a Kimmel, Obama participou mais uma vez de um dos quadros mais amados do programa, o Mean Tweets.

Nele, celebridades leem o que desconhecidos tuítam em suas redes sociais sobre elas, em voz alta. Normalmente, os comentários são malvados, por isso o nome. Para Obama, a produção do Jimmy Kimmel Live! fez questão de incluir alguém não tão desconhecido assim.

“Presidente Obama vai cair como talvez o pior presidente da história dos Estados Unidos”, escreveu Trump. “Pelo menos, vou cair como presidente”, provocou Obama.

Assista ao quadro completo abaixo:

Abaixo, o vídeo da primeira aparição de Obama no quadro do programa, em 2015: