Banda Sururu na Roda lança disco em homenagem a Nelson Cavaquinho nesta quinta

A banda Sururu na Roda lançará nesta quinta-feira, 8, o disco Se Você Me Ouvisse, em homenagem a Nelson Cavaquinho. O grupo se apresenta a partir das 23h no Studio SP do Baixo Augusta, com participações de Monarco e Simoninha.

O Sururu na Roda foi indicado neste ano ao Prêmio da Música Brasileira como o melhor grupo de samba. Em Se Você Me Ouvisse, reinterpreta clássicos do sambista carioca, como Folhas Secas e Caminhando.

Lançamento oficial do CD Se Você Me Ouvisse

Data: 08/11, quinta-feira

Show: 23h

Classificação etária: 18 anos

Local: Studio SP – Baixo Augusta – Rua Augusta 591

Entrada: R$ 20,00. Lista R$ 15,00 http://studiosp.org/promolista.php

Tel: (11) 3129-7040

Formas de pagamento: Todos os cartões e dinheiro