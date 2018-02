Banda Sleater-Kinney reúne celebridades em novo clipe; veja

Em um artigo recente, a exigente revista americana de música Pitchfork comparou o buraco deixado pela dissolução da Sleater-Kinney, em 2005, com o espaço em branco deixado por bandas como o Nirvana, Fugazi, Bad Brains. Considerada uma das últimas bandas punks que importavam (e agora de volta), o trio formado por Carrie Brownstein, Corin Tucker e Janet Weiss liberou recentemente o clipe de No Cities To Love, single que também dá nome ao novo disco, a ser lançado ainda em janeiro pela gravadora Sub Pop.

No clipe, gente famosa americana canta a música antes da banda – estão lá Andy Samberg (o Jake Peralta de Brooklyn 9-9), Gerard Way (ex-My Chemical Romance), J Mascis (vocalista gente fina do Dinosaur Jr.), Sarah Silverman e Vanessa Bayers (comediantes do Saturday Night Live), Ellen Page (Ellen Page), e muitos outros. E a música ainda é boa. Bem boa.