Banda Sex Pistols estampa linha de cartão de crédito no Reino Unido

O Sex Pistols, um dos percussores do movimento punk inglês nos anos 1970, se juntou ao banco Virgin Money para lançar dois tipos de cartão de crédito que terão o nome da banda e imagens do álbum Never Mind The Bollocks Here’s the Sex Pistols, de 1977, e do encarte do single Anarchy in the UK, de 1966.

A Virgin Money publicou uma foto na sua conta oficial no Twitter nesta terça-feira, 9. E empresa escreveu na legenda, sem temer a ironia da situação: “Coloque um pouco de anarquia em sua carteira com nosso novo cartão de crédito do Sex Pistols”.

Apesar da ironia da parceria entre a banda que cantava I Wanna Be an Anarchist (Eu quero ser um anarquista) e o banco, o acordo é mais um episódio do relacionamento de longa data entre eles. Em 1977, o grupo lançou o álbum Never Mind The Bollocks Here’s the Sex Pistols pela gravadora Virgin Records.