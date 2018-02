Banda Magic! fará 7 shows no Brasil em janeiro

Os canadenses do Magic!, que se apresentaram na edição deste ano do Rock in Rio, voltam ao Brasil para primeira turnê solo. A banda confirmou 7 shows no País, começando em São Paulo no dia 20 de janeiro. O grupo também toca em Belo Horizonte (22 de janeiro), Fortaleza (23 de janeiro), Recife (24 de janeiro), Brasília (26 de janeiro), Curitiba (28 de janeiro) e Florianópolis (30 de janeiro). Formada por Nasri Atweh, Mark Pellizer, Alex Tanas e Bem Spiavak, a banda Magic! mescla reggae, rock, pop e soul em suas composições.



São Paulo

Quando: 20 de janeiro de 2016

Local: Tom Brasil

Início das vendas público geral: 28 de novembro, 10 horas

Ticket link venda: www.ingressorapido.com.br

Belo Horizonte

Quando: 22 de janeiro de 2016

Local: Mix Garden

Início das vendas público geral: 28 de novembro, 10 horas

Ticket link venda: www.centraldoseventos.com.br

Fortaleza

Data: 23 de janeiro de 2016

Local: Centro de Eventos

Ticket link: www.bilheteriavirtual.com.br

Início das vendas público geral: 28 de novembro, 10 horas

Recife

Data: 24 de janeiro de 2016

Local: Cabanga Iate Clube

Ticket link: www.bilheteriavirtual.com.br

Início das vendas público geral: 28 de novembro, 10 horas

Brasília

Data: 26 de janeiro de 2016

Local: Net Live

Início da pré venda Samsung: 26 de novembro, 10 horas

Ticket link pré venda Samsung: www.livepass.com.br

Início das vendas público geral: 28 de novembro, 10 horas

Ticket link venda: www.livepass.com.br

Curitiba

Data: 28 de janeiro de 2016

Local: Tresor

Início das vendas público geral: 28 de novembro, 10 horas

Ticket link venda: www.diskingressos.com.br

