Banda Los Hermanos anuncia terceiro show no Rio em 2015

Os Los Hermanos anunciaram nesta terça-feira, 10, que farão mais um show no Rio de Janeiro em comemoração aos 450 anos da cidade. Inicialmente estavam marcados dois shows no Jockey Club. Agora as apresentações serão realizadas na Marina da Glória, nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 2015. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 26 de fevereiro e custarão R$ 200 (meia) e R$400 (inteira).

A última vez que Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante e companhia se apresentou junto foi em 2012. Desde então cada um dos integrantes se dedicou a projetos paralelos. Camelo, além de investir na carreira solo, montou a Banda do Mar com Mallu Magalhães e o baterista Fred Ferreira. O grupo lançou seu primeiro disco este ano.