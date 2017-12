Banda britânica de indie pop The 1975 vem ao Brasil pela primeira vez

A banda britânica The 1975 vem ao Brasil pela primeira vez para um show em São Paulo, no dia 23 de setembro, com o recém-lançado segundo álbum I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it, incluindo também no setlist sucessos como Chocolate, Girls, Sex e Robbers, do álbum de estreia. O novo disco liderou as paradas americana e britânica no início deste ano.

Os ingressos estão à venda no site www.ticketsforfun.com.br, na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – Citibank Hall), e demais pontos de vendas em todo país. As entradas custam de R$180 a R$280, com direito a meia-entrada.

O The 1975 iniciou os trabalhos há 10 anos, mas só lançou um álbum em 2013: uma mistura de indie-pop e R&B alternativo com histórias de amor adolescente.

The 1975 – AUDIO CLUB

Única apresentação: Sexta-feira, 23 de setembro de 2016.

Local: Audio Club – Av. Francisco Matarazzo, 694 (ao lado do Terminal Palmeiras-Barra Funda do Metrô)

Horário: 23h

Capacidade: 3.000 pessoas

Ingressos: de R$ 90 a R$ 280 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 1h40

Classificação etária: 18 anos. De 15 a 17 anos permitida a entrada acompanhados de pais ou responsável legal.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA PISTA LOTE 1 R$ 90 R$ 180 PISTA LOTE 2 R$ 110 R$ 220 PISTA LOTE 3 r$ 125 r$ 250 MEZANINO VIP r$ 140 r$ 280

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 19 de abril de 2016, ao meio-dia.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – Fechada. Terça-feira e Sábado – 12h às 20h. Domingo e feriados – 13h às 20h

No dia do show: Bilheteria da Audio Club

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO

– Dinheiro

– Cartões de crédito: MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hypercard (este, aceito somente em compra presencial)

– Cartões de débito: Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hypercard