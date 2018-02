Banda grunge L7 anuncia shows depois de 15 anos

Uma das bandas contemporâneas favoritas de Kurt Cobain, o L7 anunciou nesta terça-feira dois shows por meio do seu site oficial – um na Espanha e um na França, em junho deste ano. Mais datas devem ser anunciadas nos próximos dias.

Em uma mensagem no site, a banda, um quarteto de mulheres com guitarras muito distorcidas e músicas assustadoras (no bom sentido), afirma que esteve surpresa, durante o ano passado, com todo o apoio demonstrado por fãs pelo Facebook. A página foi criada em 2014 para divulgar fotos de arquivos da banda e anunciar um documentário que está em fase de arrecadação de recursos via Kickstarter, e se tornou, de acordo com a banda, uma “fonte de entusiasmo”.

Atualmente, o L7 é Donita Sparks, Suzi Gardner, Jennifer Finch e Demetra Plakas. Ouça uma parte da performance da banda no Brasil, no festival Hollywood Rock, em 1993 (dá para ver Kurt Cobain e Courtney Love num cantinho aproveitando o show):