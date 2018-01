Banda Europe fará show em São Paulo em maio

A banda sueca Europe vai se apresentar em São Paulo no dia 28 de maio no Citibank Hall. Os suecos retornam ao País depois de 5 anos com a turnê mundial War Of Kings. O grupo é formado por Joey Tempest (vocal), John Norum (guitarra), John Léven (baixo), Mic Michaeli (teclado) e Ian Haugland (bateria).

Influenciados pelo Led Zeppelin e Deep Purple, Joey e John, na época com 16 e 17 anos, respectivamente, montaram sua primeira banda. Com uma demo em mãos, tentaram conseguir seu espaço no mercado, mas ironicamente foram negados pelas gravadoras por “ter muita guitarra na música e seus cabelos serem muito longos”.

Algum tempo depois, já com o nome de Europe, acabaram vencendo uma competição de bandas de rock local – a primeira colocada ganharia um contrato com uma gravadora – e mostraram que estavam certos em seguir seus sonhos. Graças à premiação, em 1983 eles lançaram seu primeiro disco de nome homônimo, fazendo muito sucesso, especialmente na Suécia e no Japão. Um ano depois, foi a vez do segundo trabalho, Wings of Tomorrow (1984) que acabou os consolidando como banda no cenário. Mas foi com o terceiro álbum, The Final Countdown (1986), que Eruope não só dominou o continente como o mundo todo.