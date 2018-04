Banda cover de Bruce Springsteen vai tocar em baile na posse de Donald Trump

Uma banda cover de Bruce Springsteen – a adequadamente chamada The B Street Band – vai tocar em um baile oficial um dia antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que ocorre no dia 20 de janeiro.

Springsteen é um crítico ferrenho de Trump. Antes da eleição, o músico o chamou de “narcisista tóxico”, e recentemente deu declarações desanimadas sobre as perspectivas de Trump na presidência.

A banda de versões, considerada o melhor grupo de tributo a Springsteen em todos os EUA, também tocou nos bailes (Garden State Presidential Inaugural Gala) nas vésperas das duas posses de Barack Obama, em 2009 e 2013.

O evento é organizado pela “não-partidária” New Jersey State Society de Washington, DC.

Trump ainda não conseguiu nenhum grande ato para tocar no dia da posse. Elton John, Andrea Bocelli e Céline Dion estão entre os artistas que recusaram o convite.