Banda britânica The Stone Roses anuncia reunião e volta aos palcos

Depois de cartazes misteriosos com a logo do grupo aparecerem em Manchester nesta segunda-feira, 2, o The Stone Roses anunciou oficialmente: a banda vai se reunir em 2016 para três shows no Reino Unido em junho.

Eles vão tocar nos dias 17 e 18 no Etihad Stadium, em Manchester, e no dia 8 de julho no festival T in the Park, na Escócia.

A banda será formada por Ian Brown, John Squire, Gary Manny “Mani” Mounfield e Alan “Reni” John Wren, o line up de maior sucesso do grupo.

O The Stone Roses foi formado em 1983 em Manchester, e o seu primeiro álbum, homônimo, chegou em 1989 – a banda foi uma das pioneiras do movimento conhecido como Madchester, que misturava as batidas do acid house com as guitarras da música pop, e influenciou muitas bandas que vieram desde então, como o Oasis.

A banda se desmantelou em 1995, após a turnê de divulgação do álbum Second Coming, e fez uma série de shows de reunião em 2012.