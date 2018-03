Band of Horses apresenta show impecável no Lollapalooza

João Paulo Carvalho – estadão.com.br

Qual o melhor show do Lollapalooza? Foo Fighters, certo? Errado. Bom, pelo menos até o grupo de Dave Grohl subir aos palcos nesta noite. A banda americana Band of Horses, uma das atrações mais aguardadas da edição brasileira do Lollapalooza, fez uma apresentação impecável na tarde deste sábado, 7, no Jockey Club de São Paulo. O grupo liderado pelo vocalista Ben Bridwell se apresentou no Palco Butantã às 18 horas e não procurou fazer muita firula para agradar ao público.

“Brasil, é um grande prazer estar aqui. Nós somos o Band of Horses e vamos tocar para vocês”, disse Bridwell. Formada pelo vocalista Ben Bridwell, o baterista Creighton Barrett, o guitarrista Tyler Ramsey e o baixista Bill Reynolds, a banda já tocou com o Kings of Leon em algumas apresentações nos Estados Unidos e na Europa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pouco conhecido pelo grande público, o Band of Horses teve uma performance equilibra. “Obrigado, obrigado”, dizia Bridwell um tanto quanto tímido nos microfones. Diferentemente dos problemas apresentados no palco Cidade Jardim, onde o Rappa se apresentou, o Palco Butantã se mostrou mais eficaz na qualidade técnica e sonora, o que contribuiu ainda mais para o show do Band of Horses.

A música mais famosa do grupo, The Funeral, tema do filme 127 Horas, estrelado por James Franco, foi cantada por grande parte da plateia, em sua maioria, alternativa. No ano passado, o Band of Horses disputou o Grammy na categoria álbum alternativo, mas acabaram perdendo para o s Black Keys.

Setlist da Band of Horses:

1 – For Annabelle

2 – The First Song

3 – The Great Salt Lake

4 – Is There a Ghost

5 – Cigarettes, Wedding Bands

6 – The General Specific

7 – Laredo

8 – No One’s Gonna Love You

9 – Islands On The Coast

10 – Weed Party

11 – Am I A Good Man (Them Two cover)

12 – The Funeral

Saiba mais sobre o festival em nosso especial do Lollapalooza 2012