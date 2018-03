O crítico de música do Caderno 2, do Estado de S.Paulo, Jotabê Medeiros, avaliou a primeira etapa do Rock in Rio 2011, que aconteceu neste fim de semana na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Rihanna, Katy Perry, Elton John, Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Motorhëad e Metallica foram os destaques desses três dias de festival. O Rock in Rio recomeça na próxima quinta-feira, 29.

