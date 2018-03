Backstreet Boys farão 5 shows no Brasil em junho

Os fãs do grupo Backstreet Boys podem ficar felizes porque os rapazes já têm data para voltar ao Brasil. Brian, A.J., Howie, Nick e Kevin farão quatro apresentações no Pais com a turnê In A World Like This em junho deste ano. A informação foi confirmada pela produtora Time for fun. O quinteto se apresentará no dia 6 de junho, no Chevrolet Hall (Oficial); em Olinda; em 9 de junho, Chevrolet Hall, na cidade de Belo Horizonte; no dia 11 de junho, no Citibank Hall, no Rio de Janeiro; em 12 de junho, no Citibank Hall, na cidade de São Paulo; e no dia 14 de junho, no Pepsi on Stage, em Porto Alegre. Haverá pré-venda para fã-clube no Rio de Janeiro e em São Paulo entre os dias 12 e 15 de março; nas outras cidades a pré-venda para fã-clube acontecerá de 19 a 22 de março.



Os Backstreet Boys lançaram o álbum In a World Like This em 2013, celebrando os 20 anos de carreira do conjunto. Este é o primeiro lançamento com os cinco integrantes originais, desde o retorno de Kevin Richardson ao grupo, em 2012. Ele havia deixado a banda em 2006 para dar mais atenção à família e aos projetos solo.