Baby do Brasil participa de bate-papo sobre a carreira em São Paulo

A cantora e compositora Baby do Brasil participa de um bate-papo no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), nesta quarta-feira, 21. A Banda do MIS vai interpretar os sucessos da cantora no palco. Quem faz a mediação do encontro é o jornalista Cadão Volpato.

O evento ocorre às 20h, com entrada gratuita (basta retirar o ingresso uma hora antes na bilheteria do museu).

Esta é a primeira edição de 2018 do projeto Notas Contemporâneas.

No bate-papo, Baby deve repassar alguns passos de sua carreira, desde os Novos Baianos, da década de 1970, até sua banda atual, que tem, entre outros nomes, Frank Solari (guitarra) e Jorginho Gomes (bateria).

O projeto mensal do MIS recebe compositores e intérpretes da música brasileira.

Serviço

NOTAS CONTEMPORÂNEAS | Baby do Brasil

DATA 21.02, quarta-feira

HORÁRIO 20h00

LOCAL Auditório MIS (172 lugares)

INGRESSO Gratuito (sujeito à lotação da sala – retirada de ingressos com uma hora de antecedência na Recepção MIS)