Baby Bruce e Batman no Rock in Rio

Jotabê Medeiros

Quem o vestiu à moda Born in USA, com o escudo do Capitão América e o boné à moda baseball, foi a mãe, Bianca. Mas Pedro Bittencourt Diniz, de 3 anos, parece bem à vontade no papel involuntário de “Baby Bruce”, que faz com que as pessoas acreditem que ele é o mais jovem fã de Bruce Springsteen do mundo. “Gosto dele. E do Skank. E do Vasco. Mas dos fogos não”, diz rápido o garoto. A mãe explica: o espetáculo de fogos de artifício no início do Rock in Rio o assusta. “Faz fumaça e faz barulho” completa Pedro. “Ele não está mesmo muito Bruce?”, brinca a tia, Carla Rottas. A família é da Ilha do Governador.

Na fila da tirolesa, quem fazia sucesso era o português Paulo Ruivo, vestido como Batman, falando em inglês com os fãs que lhe pediam fotos. Ele promove o próprio festival, e sua performance impressiona.