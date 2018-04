Axwell /\ Ingrosso, Alesso, Steve Angello e David Guetta estarão no Tomorrowland Brasil 2016

Entre os primeiros confirmados para o Tomorrowland 2016 estão a dupla sueca Axwell /\ Ingrosso, do super hit Sun is Shining, Alesso, o sueco Steve Angello, os irmãos Dimitri Vegas & Like Mike, residentes do Tomorrowland, além de Armin van Buuren, que volta à edição brasileira do festival de música eletrônica.

Os ingressos estão à venda no tomorrowlandbrasil.com – o festival ocorre entre os dias 21 e 23 de abril, novamente no Parque Maeda, em Itu (SP).

Clique aqui para mais informações sobre os ingressos.

Também estão na lista o brasileiro DJ Marky, Afrojack e Robin Schulz, que faz sua estreia nos palcos da edição brasileira do festival. David Guetta, presença marcante desde o primeiro Tomorrowland na Bélgica, também fará sua apresentação.

Outros brasileiros também foram confirmados: Alok, Gui Boratto, Gabe, Chapeleiro e FTampa. Veja a lista completa dos confirmados abaixo:

Afrojack

Alesso

Alok

Armin Van Buuren

Axwell & Ingrosso

Chapeleiro

David Guetta

Dimitri Vegas & Like Mike

Ferry Corsten

FTampa

Gabe

Gui Boratto

Infected Mushroom

Laidback Luke

Loco Dice

Lost Frequencies

DJ Marky

Nicky Romero

Robin Schulz

Romeo Blanco

Solomun

Steve Angello

Sunnery James & Ryan Marciano

Tropkillaz

W&W

Yves V

O Tomorrowland divulgou um vídeo com os headliners da edição de 2016: