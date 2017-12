Axl Rose quebra pé esquerdo e passa por cirurgia

Axl Rose assustou aos fãs na tarde desta sexta-feira, 8. O vocalista do Guns N’ Roses afirmou em sua conta oficial no Twitter que quebrou um dos ossos do pé esquerdo e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução. A fratura, no entanto, não deve prejudicar os próximos shows. Da banda.

“Isso é o que acontece quando você faz algo que não fazia há 23 anos”, brincou. Ele publicou um vídeo em que sua médica, a ortopedista Rachel Triche, explica o procedimento ao qual ele foi submetido.

Segundo Rachel, um dos ossos do pé precisou ser realinhado com a utilização de placas e parafusos. Nas próximas quatro semanas, ele precisará utilizar um calçado especial, que limita sua mobilidade no palco.



Atualmente, o Guns se prepara para uma turnê de reunião que terá, entre julho e agosto, 21 apresentações nos Estados Unidos e Canadá. Entre as datas, está a do festival Coachella, no qual a banda será atração principal nos dias 16 e 23 de abril. O primeiro show da reunião aconteceu na última sexta, 1º, no pequeno clube Troubador, em Los Angeles.