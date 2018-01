Axl Rose ironiza possível reunião do Guns N’ Roses

Dois dias depois de que a revista americana Billboard noticiou como certa a reunião dos dois membros originais do Guns N’ Roses, Axl Rose e Slash, o vocalista se manifestou ironicamente no twitter. “A única coisa que está ‘confirmada’ é o meu amor por Taco Bell! Hmmm”, escreveu Axl, se referindo à rede de fast food inspirada na cozinha mexicana.

The only thing I know "confirmed" is my LOVE of Taco Bell! Mmmmm.... Taco Bell!! Happy New Years!!🍾🎉🌮