Axl Rose e Slash vão se reunir para shows do Guns N’ Roses nos EUA, diz revista

A revista americana Billboard cravou: o Guns N’ Roses vai reunir seus membros fundadores, Axl Rose e Slash, para ser o headliner da próxima edição do festival Coachella, na Califórnia, em abril de 2016. O anúncio oficial ainda não ocorreu – a revista diz que a informação foi confirmada por “múltiplas fontes”.

De acordo com a publicação, o acerto ainda contaria com uma turnê por estádios dos EUA, e que os valores dos cachês estariam em torno de US$ 3 milhões por show.

O último show em que Slash e Axl tocaram juntos ocorreu em Buenos Aires, no dia 17 de julho de 1993. Desde então, Axl faz turnês com a banda, da qual ele permanece como o único membro original.

A revista não faz menções a Duff McKagan e ao baterista Steven Adler, os outros dois membros da formação clássica da banda, que fez o Appetite for Destruction, estreia da banda, em 1987.

Apesar de o anúncio oficial ainda não ter sido divulgado, a banda vem dando sinais de que uma reunião poderia estar próxima. Em agosto, em uma entrevista à TV sueca Aftonbladet, o guitarrista Slash disse que havia recuperado sua amizade com Axl Rose.

Mais recentemente, o site oficial da banda foi atualizado, e teasers com canções da banda foram exibidos nos cinemas em sessões do novo Star Wars.

O Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, tem uma tradição de promover reuniões aguardadas de bandas importantes: Rage Against The Machine, My Bloody Valentine, Pulp e Outkast foram alguns dos grupos que já se reuniram para tocar no palco do festival.