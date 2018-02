Axl Rose e Slash estão amigos novamente quase 20 anos depois

Pode ser que uma aguardada reunião da formação clássica do Guns N’ Roses esteja mais perto do que nunca: em uma entrevista à TV sueca Aftonbladet, o guitarrista Slash disse que recuperou sua amizade com Axl Rose.

“É bem legal nesse momento, dissipar aquela coisa negativa que estava acontecendo há tanto tempo”, disse Slash.

Sobre a reunião da banda, porém, o guitarrista não se posicionou. “Oh, isso eu não posso responder”, disse.

Em maio, Slash já havia comentado a possibilidade em outra entrevista: “nunca diga nunca”. Em julho, dois membros do line up atual do Guns saíram da banda, os guitarristas Darren Jay ‘DJ’ Ashba e Ron ‘Bumblefoot’ Thal.

Slash deixou o Guns N’ Roses em 1996, e desde então mantém uma relação difícil com o vocalista. A Consequence of Sound lembra que em 2010, Rose disse a fãs que Slash era um “babaca arrogante, mentiroso e perdido”.

Em abril de 2014, o vocalista deu as boas vindas ao baixista original Duff McKagan para se juntar à banda depois de 17 anos.