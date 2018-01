‘Avenida Brasil’ será exibida na Tailândia

Após grande sucesso, Avenida Brasil (2012), da TV Globo, será exibida na Tailândia. Este será o segundo país da Ásia que vai transmitir o folhetim – o primeiro foi a Mongólia. A novela de João Emanuel Carneiro já foi vendida para mais de 130 países ao redor do mundo. Sucesso de audiência no Brasil, a trama teve média de 44,8 pontos no Ibope, segundo informações da coluna Outro Canal, do jornal Folha de S.Paulo.

Sucesso mundo afora. Exibida em Portugal em 2013, Avenida Brasil bateu todos os recordes de audiência na SIC, canal aberto que lá exibe as novelas da Globo. Na ocasião, o capítulo final não chegou a ser o programa mais visto do ano, como aconteceu no Brasil em 2012, mas foi a maior audiência do dia na SIC e o segundo programa mais visto do dia em Portugal. A GFK (Ibope local) lhe atribuiu 16,1% de audiência. Dos televisores ligados no horário, 39% sintonizaram o desfecho de Carminha, visto por 1,5 milhão de pessoas. Antes do grandioso fim, a SIC exibiu uma entrevista gravada com Adriana Esteves no Rio.

No mesmo ano, a novela também pautou a EFE, agência de notícias espanhola, em reportagem distribuída para 2 milhões de meios de comunicação, com eco em veículos como El Heraldo (Colômbia), Sipse, El Espectador e Vanguardia (México), La Prensa Grafica (El Salvador), La Razon (Bolívia), Últimas Notícias (Venezuela) e El Dinamo (Chile). Os canais RCN (Colômbia) e TV Azteca (México) vieram ao Brasil para entrevistar Adriana Esteves, que falou sobre um enredo capaz de arrebatar audiência em países tão diferentes.