Autobiografia de Bruce Springsteen vai ser publicada no Brasil em novembro

A editora Leya adiantou a publicação da nova autobiografia de Bruce Springsteen no Brasil: inicialmente programada para o primeiro semestre de 2017, o livro vai sair por aqui ainda em novembro de 2016, conforme adiantou o site PublishNews.

Em Born to Run, além da sua extensa carreira musical, Springsteen desenvolve aspectos tão privados como o orgulho que sua mãe sente de sua carreira, apesar de começar a sofrer do mal de Alzheimer, e como ele teve que aprender a tratar seus filhos ante a falta de uma referência adequada no próprio pai.

“Escrever foi uma oportunidade para entrar em mais detalhes na complexidade das relações pessoais. Certamente, pude fazer isso com meu pai, cuja vida foi muito mais complicada do que retratei por meio da música”, afirmou sobre o livro em uma entrevista coletiva em Londres, em outubro.