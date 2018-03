Augusto de Campos participa de debate sobre poesia concreta em São Paulo com Marjorie Perloff e Gonzalo Aguilar

O poeta Augusto de Campos participa de um evento nesta quarta-feira, 27, no Sesc Pompeia, em São Paulo, sobre poesia concreta – ele conversa com a ensaísta Marjorie Perloff (austríaca naturalizada norte-americana) e com o pesquisador argentino Gonzalo Aguilar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Daniel Rangel, curador da exposição Rever Augusto de Campos, fará a mediação.

A retrospectiva, montada no Sesc Pompeia desde o dia 5 de maio, cobre, em 75 obras, todos os períodos de criação de Campos, desde colagens feitas nos anos 1960 ao lado de Waldemar Cordeiro, líder dos artistas concretos, até parcerias mais recentes (leia mais).

A ensaísta Marjorie Perloff se formou nos EUA entre os anos 50 e 60 e suas pesquisas em torno da poesia de vanguarda a aproximaram dos artistas concretistas brasileiros. A ensaísta tem alguns livros publicados no Brasil, entre eles O Gênio não Original (UFMG, 2013) e A Escada de Wittgenstein’ (Edusp, 2005).

O argentino Gonzalo Aguilar, ensaísta e critico especialista em literatura brasileira, também escreveu largamente sobre o assunto. Em seu trabalho, ele analisa a atuação do grupo formado por Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos e sua produção poética e crítica, considerada no contexto do modernismo internacional.

Bate-papo – Poesia Além da Página – com Augusto de Campos, Marjorie Perloff, Gonzalo Aguilar e Daniel Rangel

Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93, São Paulo. 27/07, quarta-feira, às 20h. Grátis. Retirada de ingresso a partir das 19h.