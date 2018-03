Atriz de ‘Pequena Miss Sunshine’ aparece como Baby em cartaz do novo ‘Dirty Dancing’

A atriz Abigail Breslin, que ficou conhecida ainda criança ao estrelar o filme Pequena Miss Sunshine, é a estrela da nova versão do clássico Dirty Dancing – Ritmo Quente, que será exibida pelo canal de TV norte-americano ABC.

Breslin é a mais nova Baby, personagem que foi de Jennifer Grey no filme original, que em 2017 comemora 30 anos de lançamento. Já o personagem Johnny Castle, que foi do saudoso Patrick Swayze, falecido em 2009, será do novato Colt Prattes, que já estrelou em musicais da Broadway.

A nova versão do filme ganhou esta semana o seu primeiro pôster, que faz uma referência a uma das cenas mais clássicas do longa original.

A nova versão do clássico é comandada pelo diretor de TV Wayne Blair e tem coreografia de Andy Blankenbuehler, o responsável pela coreografia também de um dos maiores sucessos da Broadway na atualidade, a peça Hamilton.

O elenco do novo filme conta ainda com nomes como a atriz Debra Messing (Smash), a cantora Nicole Scherzinger e a atriz Sarah Hyland (Modern Family). Com

três horas de duração, a versão 2017 de Dirty Dancing será exibida no dia 24 de maio na TV dos EUA.