Atores veteranos do ‘Zorra’ devem ser dispensados pela Globo até o fim do ano

O programa de humor Zorra, da Rede Globo, deve passar por mais uma renovação em breve – e desta vez atores veteranos do programa podem ser dispensados pela emissora.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Uol, em publicação na manhã desta quinta-feira, 8, mais de 10 nomes do elenco do programa não devem retornar para a temporada 2018, e encerrarão suas participações em outubro deste ano.

Segundo a publicação, serão dispensados pela Globo, entre outros, os atores Toni Tornado, Anselmo Vasconcelos, José Santa Cruz, Antônio Pedro, Isio Ghelman, Nizo Neto, Bernardo Schlegel, Tadeu Melo, Renata Ricci, Renata Tobelem, Cris Pompeo, Claudio Cinti, Alexandre Regis e Roberto Guilherme.

O colunista informa ainda que a Globo, através da sua assessoria, confirmou mudanças no programa, que incluem entrada e saída de atores, no que a emissora definiu como um “processo natural”.

O programa Zorra já havia passado por uma grande mudança em 2015, quando deixou de se chamar Zorra Total e passou a ser comandado por Marcius Melhem e Mauricio Farias. Na época, o programa contratou nomes como o de Dani Calabresa e deixou de ter quadros fixos toda a semana.