Atores de ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’ virão ao Brasil para promover o filme

Tom Holland, o atual Homem-Aranha dos cinemas, e Laura Harrier, a Liz Allan, virão ao Brasil para promover o filme Homem-Aranha: De Volta Ao Lar. Os dois participarão de um bate-papo com os fãs no dia 2 de maio. O evento será realizado no Auditório do Ibirapuera, às 20h.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar vai ser o primeiro filme do Homem-Aranha produzido como parte do universo compartilhado da Marvel. Jon Watts é o diretor do longa, que tem produção de Kevin Feige e Amy Pascal.

O elenco de Homem-Aranha: De Volta ao Lar conta com Tom Holland (Peter Parker/Homem-Aranha), Zendaya (Michelle), Marisa Tomei (Tia May), Abraham Attah, Donald Glover e Tony Revolori. Homem-Aranha: De Volta ao Lar chega aos cinemas em 6 de julho de 2017.