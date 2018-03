Ator fala sobre situação de Bran em ‘Game of Thrones’: “não parece muito boa”

Faz um bom tempo que os fãs não têm muitas novidades sobre a série Game of Thrones, que teve a sua sétima temporada e penúltima empurrada para o meio de 2017 (geralmente a estreia é em abril). Mas, para acalmar os mais ansiosos, a coisa mudou de figura com uma nova entrevista do ator Isaac Hempstead Wright, o Bran Stark.

Num papo com a revista Entertainment Weekly, Hempstead Wright confirmou que já encerrou suas filmagens da sétima temporada no fim de 2016. “Eu terminei meses atrás. Nós terminamos ainda no começo, o que foi de grande ajuda para mim”, informa o ator. “Eu acho que eles continuaram gravando até fevereiro (deste ano), mas eu terminei enquanto todo mundo ainda estava voltando.”

No fim da sexta temporada, o personagem Bran perdeu o seu fiel escudeiro Hodor e se tornou o poderoso Corvo de Três Olhos, descobrindo a verdadeira origem de Jon Snow (Kit Harington). É daí que a série vai retomar na sétima temporada.

“Bran está na mesma posição, em que não sabe o que vai acontecer”, conta Isaac. “Ele vai dizer a verdade a Jon? Vai encontrar alguém? Ele vai ao menos sobreviver até a Muralha? Ele está sozinho com Meera agora, no meio do nada, então a situação não parece muito boa.”

Como agora é o Corvo de Três Olhos, que tudo vê, Bran tem uma grande responsabilidade nas mãos, garante o seu intérprete. “Bran está pensando, acima de todas as coisas, no seu senso de responsabilidade e no seu propósito, e também em não ser mais uma criança”, reflete Hempstead Wright. “Bran certamente entende que algumas coisas estão fora do seu controle, que ele é uma peça no tabuleiro e tem que fazer uma jogada – e ele não fez nenhuma ainda.”

Para encerrar a entrevista com a Entertainment Weekly, Isaac Hempstead Wright revelou que foi “esquisito” voltar ao set de filmagens pela primeira vez sem o seu companheiro de cena Kristian Nairn, que viveu o Hodor nas seis primeiras temporadas.

A sétima e penúltima temporada de Game of Thrones deve estrear do meio do ano para o segundo semestre de 2017.