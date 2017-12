Assista ao clipe de ‘God is Dead’, do Black Sabbath

Muito respeito merece o Black Sabbath pelo que se ouve no disco 13, o primeiro com quase todo o line-up original – Ozzy, Tony Iommi e Geezer Butler – em mais de 30 anos. Desde 2011, quando anunciaram turnê e novo álbum, Iommi, o lendário guitarrista do grupo, vem lutando contra um linfoma. O grupo abdicou de shows e gravações com o baterista Bill Ward, da primeira encarnação do Black Sabbath, por causa de uma disputa judicial. Transcendeu até o desespero dos fãs com a notícia de que o disco seria gravado com Brad Wilk nas baquetas, músico do Rage Against the Machine e do Audioslave. Entretanto, os obstáculos parecem ter unido os veteranos do Sabbath, que passa pelo Brasil nos dias 9, 11 e 13 de outubro (o show em São Paulo está esgotado), e o resultado surpreende.

