Artistas usam a internet e músicas para apoiar protestos

Daiane Domingues – O Estado de S. Paulo

Desde que manifestações contra o aumento da tarifa do transporte público ganharam as ruas de várias cidades brasileiras, artistas têm demonstrado apoio à causa por meio da internet. Os atores Carmo Dalla Vecchia, Paulo Vilhena, Thaila Ayala e Mayana Neiva foram alguns dos famosos que publicaram imagens no Instagram, rede social de compartilhamento de fotografias, em que aparecem de olho roxo (uma referência à repórter Giuliana Vallone, do jornal Folha de S.Paulo, que foi ferida por uma bala de borracha, disparada pela Polícia Militar, durante a cobertura do protesto em São Paulo na última quinta-feira).

“Essa foto faz parte de mais uma manifestação entre tantas que vem acontecendo em todo País. A violência e truculência com que os manifestantes vem sendo abordados é mais uma forma de desrespeito ao cidadão brasileiro, não bastasse tudo que nos falta de direito, manifestar a insatisfação se tornou mais um medo para o brasileiro”, escreveu Paulo Vilhena na legenda de sua imagem.

As fotos – postadas na rede social com as hashtags #doiemtodosnos e #mudabrasil – foram captadas pelo fotógrafo Yuri Sardenberg. “Tá mais que na hora da gente acordar, levantar e agir. Sem violência, quebra quebra e baderna. Basta a gente se unir por um Brasil melhor. É isso que quero pra minha filha, pra mim, e pra você”, comentou o artista em seu perfil no Instagram.

A atriz Fabiana Karla, a enfermeira Perséfone da novela global Amor à Vida, também usou a mesma rede social para se posicionar sobre os manifestantes. Ao lado de uma foto em que aparece com a boca tapada por esparadrapos, a artista colocou a frase: “A omissão é o maior crime, além de ser uma vergonha! Cada um luta da forma que pode! Uns vão às ruas, outros rezam pra que tudo dê certo, outros postam frases em apoio ao movimento…Só não vale ficar omisso!”.

No site Youtube, o comediante Rafinha Bastos publicou vídeo revelando sua admiração pelos protestos e convocando as pessoas para participarem das manifestações realizadas nesta segunda-feira, 17, em vários municípios do País. “Eu não imaginava que eu fosse viver o dia em que o brasileiro tivesse disposto a sair pra rua, pra lutar pelo que ele acredita, pra lutar contra a injustiça, e tivesse ao mesmo tempo c****** para o futebol”, disse.

Música. “Vinte centavos eu não pago não”, entoou Elza Soares durante show na Feira do Livro de Ribeirão Preto, no interior do Estado, realizado no sábado. A cantora apresentou uma versão da música Opinião, do sambista Zé Keti, para criticar a alta das tarifas em São Paulo e arrancou aplausos e gritos da plateia.

Quem também usou a música para se expressar sobre o assunto foi o carioca Leoni que divulgou na internet o clipe da canção As Coisas Não Caem do Céu. Em seu site, ele explicou que a criou “para lembrar que só a ação modifica o mundo”. “As pessoas na rua”, continua, “disseram isso de forma muito mais impactante e coletiva. Esse vídeo, feito em família, é a nossa forma de demonstrar nosso orgulho por todos que estão se manifestando e tomando posse do país para todos nós”.