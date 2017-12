Artistas gravam versão dramática do hit ‘Sorry’, de Justin Bieber

Sorry , um dos maiores hits de Justin Bieber, foi regravado com uma leitura dramática. Artistas como Judd Apatow, Greta Gerwing e John Krasinski recitaram a letra da música pop com entonação um pouco diferente da versão dançante original. O vídeo foi publicado pela revista Vanity Fair nesta sexta-feira, 12. Aldis Hodge, Harley Quinn Smith, Rebecca Hall, Thomas Middleditch, Allison Janney, Bryce Dallas Howard e John Hamm também participam do clipe.

Versão dramática



Versão original



