Artistas da dança protestam em prêmio

Na noite fria desta segunda-feira, 15, a Associação Paulista de Críticos de Arte recebeu artistas no Theatro Municipal para o prêmio da instituição. A cerimônia que marca os 60 anos da APCA teve shows da cantora Céu e da banda As Bahias e a Cozinha Mineira.

Os artistas da dança ganharam destaque na cerimônia com cartazes e palavras de ordem contra a gestão do atual secretário Municipal de Cultura André Sturm. O coreógrafo e presidente da Cooperativa Paulista de Dança Sandro Borelli, vencedor na categoria Espaço de Difusão pelo trabalho no Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo, rejeitou os trinta segundos de fala determinados pela produção e também criticou a mudança no novo edital do Fomento a Dança. “Desculpem, mas eu não saí de casa para falar apenas por trinta segundos, vocês não vão me pressionar para falar rápido.”

O rapper Emicida, que apresentou a categoria Música Erudita, também direcionou seu protesto a Sturm e ao congelamento dos recursos para a Cultura. “Em uma entrevista que ele deu [ao jornal] Folha de São Paulo, o homem de gelo disse que não iria colocar rap no Theatro Municipal. Bem, acho que sou rapper e aqui é o Municipal. Temos que acabar com esse pensamento que envenena a arte.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se no início da cerimônia a sala de espetáculos estava quase ocupada, a cada entrega de troféus o teatro esvaziava, sorte de categorias como Arquitetura, Artes Visuais e Cinema, que inauguraram a premiação organizada por ordem alfabética com o público ainda presente.

Na última categoria, Televisão, a atriz Selma Egrei, vencedora por sua interpretação na novela Velho Chico, da TV Globo, dedicou o prêmio ao secretário Municipal de Cultura. “Quem sabe assim ele deixa de ser inimigo das artes e passa a ser amigo.”

Confira a lista de vencedores:

Arquitetura:

Trajetória: Sergio Ferro

Urbanidade: Projeto Ruas Abertas – Avenida Paulista / Fernando Haddad

Obra de arquitetura: Escola Senai São Caetano do Sul / Claudia Nucci e Valério Pietraróia – NPC Grupo Arquitetura

Preservação de patrimônio moderno: Luciano Brito Galeria – antiga Residência Castor Delgado Perez / Luciana Brito (promotora); João Paulo Beugger, José Armênio de Brito Cruz, Marcos Aldrighi e Renata Semin – Piratininga Arquitetos (readequação arquitetônica); André Paoliello (readequação paisagística)

Pesquisa: Atlas fotográfico da cidade de São Paulo e arredores / Tuca Vieira

Fronteiras da arquitetura: Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro / Fernando Meirelles, Daniela Thomas e Andrucha Waddington

Apropriação urbana: Ocupação Hotel Cambridge / Carmen Ferreira da Silva (líder comunitária); Pitchou Luambo (coordenador do Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem Teto); Juliana Caffé, Yudi Rafael e Alex Flynn (curadores da Residência Artística Cambridge)

Artes Visuais

Grande Prêmio Da Critica: Fernando Lemos

Exposição internacional: “O Triunfo da Cor” (CCBB)

Exposição nacional: “VOLPI Pequenos Formatos” (MAM)

Retrospectiva: “No Lugar Mesmo: Uma Antologia de Ana Maria Tavares” (Pinacoteca)

Fotografia: Gal Oppido (“Sentidos da Pele”)

Arte e Reflexão: “O Instante Certo” (Dorrit Harazin)

Iniciativa cultural: “Programa Metropolis” (TV Cultura)

Cinema

Filme: “Aquarius”,de Kleber Mendonça Filho

Diretor: Gabriel Mascaro, por “Boi Neon”

Roteiro: Kleber Mendonça Filho por “Aquarius”

Ator: Júlio Andrade, por “Sob Pressão”

Atriz: Andréia Horta, por “Elis”

Documentário: “Cinema Novo”, de Eryk Rocha

Fotografia: Diego García, por “Boi Neon”

Dança

Grande Prêmio da Crítica: Marilena Ansaldi

Espetáculo (Estreia): “Devolve 2 horas da minha vida” – Projeto Mov_oLA/Alex Soares

Espetáculo (Não Estreia): “Dança Por Correio” – Grupo Zumb.boys

Coreografia / Criação: “Rubedo” – Cia. de Dança Siameses/Mauricio de Oliveira

Interpretação: Zélia Monteiro, por “Percursos Transitórios”

Revelação: Grupo Fragmento Urbano

Espaço de Difusão: Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo (CRD)

Prêmio Técnico: Equipe Técnica do Teatro Alfa

Projeto / Programa: CCSP Semanas de Dança 2016 – Centro Cultural São Paulo

Memória: Ballet Stagium – 45 Anos

Literatura

Grande Prêmio da Crítica: “A Ditadura Acabada -5”, de Elio Gaspari (Intrínseca)

Romance/Novela: “Como Se Estivéssemos em Palimpsesto de putas”, de Elvira Vigna (Companhia das Letras)

Ensaio/Teoria e/ou Crítica Literária/ Reportagem: “Trópicos Utópicos”, de Eduardo Giannetti da Fonseca (Companhia das Letras)

Infantil/Juvenil: “Quem tem medo de curupira?”, de Zeca Baleiro, ilustrações de Raul Aguiar (Companhia das Letras)

Poesia: “Rol”, de Armando Freitas Filho (Companhia das Letras)

Contos/Crônicas: “A(s) Mulher(es) que eu amo”, de Eros Grau (Globo Livros)

Tradução: “[um amor feliz]”, de Wislawa Szymborska, tradução de Regina Przybycien (Companhia das Letras)

Biografia/Autobiografia/Memória: “Rita Lee: Uma Biografia”, de Rita Lee (Globo Livros)

Moda

Revelação em Moda: Lab-Emicida e Evandro Fióti

Coleção: À La Garçonne

Estilista do ano: Ronaldo Fraga

Fotógrafo: Gil Inove

Profissional da Beleza: Fabiana Gomes

Stylist: Pedro Sales

Prêmio Especial da Crítica: Alberto Hiar pela compra da Zoomp

Música Erudita

Espetáculo de ópera: Don Quichotte de Massenet. (Theatro São Pedro, abril/2016, direção Jorge Takla)

Prêmio Especial pelo conjunto da obra: Maestro Roberto Duarte (pela revisão sistemática das obras de Carlos Gomes e de Tommaso Traetta)

Instrumentista: Emannuele Baldini (Spalla da OSESP e Líder do Quarteto OSESP)

Regente de Orquestra: Valentina Pelleggi

Projeto Musical: Programa Preludio da TV Cultura

Cantor Lírico: Rodolfo Giugliani (Lo Schiavo, Theatro Municipal RJ outubro/2016; Il Tabarro, Teatro San Carlo de Nápoles, novembro/2016)

Música Popular

Grande Prêmio da Crítica: Rita Lee (por sua carreira)

Artista do Ano: Céu

Melhor Álbum: “MM3”, Metá Metá

Produção e Direção Artística: Rica Amabis, Daniel “Ganjaman” Takara e Tejo Damasceno por “Sabotage”, Sabotage

Revelação: Mahmundi por “Mahmundi”

Projeto Especial: SIM São Paulo

Show: BaianaSystem

Homenagem: Fernando Faro (In Memorian)

Rádio

Prêmio Especial do Júri: Bradesco Esportes FM, pela cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016

Humorista: Emerson França – Band Bom Dia – Band FM

Apresentador (entretenimento): Serafim Costa Almeida – Banda de Todas as Bandas – Capital AM 1040

Produtor (entretenimento): Mariana Piza – Programa Maritaca – Rádio Vozes

Produtor jornalístico: Renan Sukevicius – Em Alta Frequência – BandNews FM

Repórter: Marcel Naves – Blitz Estadão – Estadão FM

Colunista: – Claudio Zaidan – Esporte Notícia e Esporte Notícia Internacional – Bandeirantes AM/FM

Teatro

Grande Prêmio da Crítica: Maria Alice Vergueiro

Espetáculo: Sobre Ratos e Homens

Diretor: João Falcão (Gabriela, um Musical) e Kiko Marques (Sínthia)

Autor/Dramaturgia: Vinicius Calderoni (Os Arqueólogos)

Ator: Leonardo Fernandes (Cachorro Enterrado Vivo)

Atriz: Denise Weinberg (O Testamento de Maria)

Prêmio Especial: Lenise Pinheiro (pelo registro histórico da cena teatral paulista)

Teatro Infanto-juvenil

Grande Prêmio da Crítica: Peer Gynt, direção de Gabriel Villela

Espetáculo de Valorização da Cultura Popular: CAMINHO DA ROÇA (Grupo As Meninas do Conto)

Espetáculo de Bonecos: Berenices (Grupo Morpheus Teatro)

Espetáculo de Inclusão e Acessibilidade: Feio (Coletivo Grão de Arte e Cidadania)

Espetáculo Interativo: Chiquita Bacana no Reino das Bananas (Grupo Folias D’Arte)

Espetáculo de Texto Adaptado: Henriques (Cia Vagalum Tum Tum)

Espetáculo sobre Diversidade Sexual e de Gênero no Universo Infanto Juvenil: A Princesa e a Costureira (grupo Teatro da Conspiração, de Santo André)

Televisão

Grande Prêmio da Crítica: Domingos Montagner, pelo conjunto da obra (In Memoriam)

Novela: “Velho Chico” (Benedito Ruy Barbosa/TV Globo)

Atriz: Selma Egrei (Velho Chico/TV Globo)

Ator: Marco Ricca (Liberdade, Liberdade/TV Globo)

Diretor: José Luiz Villamarim (Justiça/TV Globo)

Série: Justiça (de Manuela Dias/TV Globo)

Infantil: “D.P.A – Detetives do Prédio Azul” (Gloob)

Cobertura Rio-2016: SporTV