A série Arquivo X retornará à Fox com 10 novos episódios protagonizados por David Duchovny e Gillian Anderson. A nova temporada será uma continuação dos capítulos exibidos em 2016 e chegará às telas no final deste ano ou no começo de 2018. O retorno da série em 2016 atraiu uma audiência média de 16 milhões de espectadores. Arquivo X estreou em 1993 e, ao longo de suas nove temporadas iniciais, conquistou 16 prêmios Emmy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.