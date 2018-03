Arnold Schwarzenegger sobre Trump: “acho que ele é apaixonado por mim”

Há um bom tempo o ator Arnold Schwarzenegger e o presidente norte-americano Donald Trump trocam farpas em discursos e nas redes sociais.

Questionado sobre a atenção que vem recebendo do presidente durante entrevista ao podcast The Michael Smerconish Program da terça-feira, 7, Schwarzenegger brincou: “Eu acho que ele é apaixonado por mim”.

“Sim, eu acho que é isso”, completou o ex-governador da Califórnia, que assumiu o comando do programa televisivo Celebrity Apprentice quando Trump abandonou o posto para seguir a carreira política.

No último sábado, Schwarzenegger revelou que não estará na próxima temporada do programa e Trump usou o seu Twitter para comentar a saída do ator. “Arnold Schwarzenegger não está saindo voluntariamente, ele foi demitido por sua péssima (e patética) audiência, não por mim”, escreveu o presidente. “Um triste fim para um ótimo programa.”

No mês passado, Trump já havia criticado o desempenho de Schwarzenegger no programa, que no Brasil é conhecido como “O Aprendiz: Celebridades”. Na época, o ator respondeu pedindo para ele e o presidente trocarem de emprego.