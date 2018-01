Ariana Grande imita Christina Aguilera, Britney Spears e Celine Dion no programa de Jimmy Fallon; veja

A nova estrela do pop mundial, Ariana Grande, participou no início desta semana do programa The Tonight Show, com Jimmy Fallon, e participou do quadro em que os convidados têm que cantar canções aleatórias na “voz” de outras celebridades.

No vídeo, ela canta Mary Had A Little Lamb como Britney Spears, The Wheel on the Bus como Christina Aguilera e Can’t Feel My Face como Celine Dion. Fallon também entra na brincadeira e cantou como Sting e Aaron Neville.

A norte-americana de 22 anos fará seu debute em solo brasileiro com uma performance em São Paulo, no dia 25 de outubro, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Os ingressos da parada paulistana da turnê The Honneymoon custam de R$ 260 a R$ 660 e estão disponíveis no site Tickets For Fun.