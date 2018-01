Ariana Grande e Mac Miller cantam juntos ‘My Favorite Part’, do novo álbum do rapper

O novo single do rapper Mac Miller – que lançou em setembro o disco The Divine Feminine, para resenhas positivas nos EUA – é uma parceria com a pop star Ariana Grande (que também é sua namorada).

Nesta quarta, 12, um vídeo de uma performance ao vivo dos dois cantando My Favorite Part ganhou destaque nas redes sociais. A apresentação fazia parte de um show de divulgação de The Divine Feminine e Ariana apareceu de “surpresa”.

Veja:

The Divine Feminine, lançado em setembro, é o quarto álbum de Mac Miller, rapper de Pittsburgh, e segundo a Pitchfork, é seu esforço “mais surpreendente, conciso e bem acabado de sua carreira”.

O álbum está disponível nos principais serviços de streaming: