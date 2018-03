Ariana Grande e John Legend lançam o clipe da música tema do novo ‘A Bela e a Fera’

Se em 1991 Celine Dion e Peabo Bryson cantaram a música tema da animação A Bela e a Fera, da Disney, em 2017 a canção fica com os cantores Ariana Grande e John Legend.

Os dois aparecem entoando juntos a canção homônima do filme no clipe oficial, lançado no domingo, 5. O vídeo mistura cenas dos cantores com a Bela (Emma Watson) e a Fera (Dan Stevens) na clássica valsa dançada pelos protagonistas da história.

Beauty and The Beast, a música, foi premiada em 1992 com o Oscar de melhor canção original para os compositores Alan Menken e Howard Ashman. Menken ainda venceu o prêmio de melhor trilha sonora original pela animação.

Apesar da música estar agora na trilha-sonora do novo filme cantada por Ariana Grande e John Legend, Celine Dion não ficará de fora da nova adaptação. A cantora canadense estará na trilha com uma música inédita, How Does A Moment Last Forever.

O novo A Bela e a Fera chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de março.