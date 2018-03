Arctic Monkeys encerra Festival Lollapalooza em grande estilo

João Paulo Carvalho – estadão.com.br

Se simplicidade é de fato uma das características mais importantes da vida, os britânicos do Arctic Monkeys mostraram neste domingo, 8, no segundo e último dia do Festival Lollapalooza, no Jockey Club de São Paulo, que a regra é básica inclusive para o rock and roll de qualidade.

Tal virtude engloba a banda inglesa em todos os artefatos sonoros: da entrada pontual no palco, passando pela bateria rítmica e cadenciada de Mathew Helders, aos hits emblemáticos e letras inspiradas.

O show do Arctic Monkeys é cru, mas nem por isso sem graça. Tudo que mais inspira os jovens na maneira atual de ver o mundo está ali, nas duas guitarras pesadas e no jeito desleixado do vocalista Alex Turner.

“Olá, São Paulo. Como vocês estão?”, disse Alex depois da música Crying Lighting. “Acho que está na hora de dar uma voltinha nesta enorme passarela”, reforçou, referindo-se à longa estrutura do palco. “Vou até aí”, cravou, sem se preocupar com a chuva.

Os maiores sucessos do Arctic Monkeys não ficaram de fora do show: Brianstorm, When the Sun Goes Down, I Bet You Look Good on the Dancefloor e Fluorescent Adolescent incendiaram as mais de 70 mil pessoas que marcaram presença no encerramento do festival.

Setlist do Arctic Monkeys:

1 – Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

2 – Teddy Picker

3 – Crying Lighting

4 – The Hellcat Spangled Shalalala

5 – Library Pictures

6 – Brianstorm

7 – The View From The Afternoon

8 – I Bet You Look Good On The Dancefloor

9 – Brick by Brick

10 – This House is a Circus

11 – Still Take You Home

12 – Evil Twin

13 – Pretty Visitors

14 – If You Were There, Beware

15 – Suck it and See

16 – Do Me a Favour

17 – R U Mine?

18 – When The Sun Goes Down

19 – Fluorescent Adolescent

20 – 505

Mais cedo foi a vez da banda Jane’s Addiction, do organizador do festival, Perry Farrell, se apresentar no palco Butantã. A apresentação não chegou a empolgar, mas a performance teatral de Perry chamou a atenção pela excentricidade e a mescla entre rock pesado e canções acústicas.

“Estou muito orgulhoso de trazer minha banda e esse festival ao Brasil. Que noite linda, não acham? Então vamos aproveitar”, disse Perry antes de se dar conta da fina chuva que caia na capital paulista.

