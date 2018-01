Arcade Fire e Gorillaz farão shows no Brasil

O Arcade Fire vai se apresentar na capital paulista em dezembro. Felizes? Mas não é só isso. O Gorillaz fará show em São Paulo no ano que vem. A banda deve ser uma das atrações do Lollapalooza Brasil, que será realizado em abril de 2018. Quem confirma tudo isso é o site Popload, do jornalista Lúcio Ribeiro.

Ainda de acordo com a publicação, tanto o Arcade Fire quanto o Gorillaz vão se apresentar em Buenos Aires, no festival BUE, nos dias 15 e 16 de dezembro. A venda de ingressos por lá já começou, mas ainda não se sabe quais serão as principais atrações do evento.