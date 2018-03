“Aqui não Lollapalooza. Nosso negócio é rock”

Um festival de camisetas pretas com estampas de Kiss, Ozzy, Metallica e Motorhead: assim pode ser definido o estilo deste primeiro dia do festival Monsters of Rock, realizado na Arena Anhembi na tarde deste sábado, 25. O padrão da moda, portanto, é casual: a boa e velha calça jeans apertada, o ali star e a camiseta preta de rock. “Não tem muito o que inventar, camarada. Aqui não é Lollapalooza, onde a galera acha que está desfilando. Nosso negócio é rock ‘n’ roll”, diz o advogado Caio César Almeida Alves, 36.

